Clinical Neurophysiology: кофе помогает сделать движения рук более точными

Кофеин не только помогает нам взбодриться и сосредоточиться, но и может улучшить контроль над движениями. Кофеин способен повышать точность движений и улучшать координацию. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Clinical Neurophysiology.

Ученые из университетской больницы Орхуса (Дания) изучили процесс short-latency afferent inhibition (SAI), который отвечает за «тормозную систему» мозга. Этот процесс помогает предотвратить слишком резкие или сильные мышечные сокращения, делая движения плавными и точными.

Эксперимент на добровольцах показал, что кофеин заметно улучшает способность выполнять тонкую работу точно и без ошибок. Это связано с тем, что кофеин может повышать уровень ацетилхолина — нейромедиатора, важного для связи «чувство — движение».

Особенно это актуально по утрам, когда после ночного сна руки могут быть немного «заторможенными». Кофе помогает быстрее «настроить» мозг на точные действия.

Однако важно помнить, что эффект от кофеина умеренный. Он не сделает из новичка профессионала, но может помочь точнее работать руками. Не стоит злоупотреблять кофеином, так как его избыток может вызвать дрожь или нарушить сон. Обычная чашка кофе в 240 мл содержит в среднем 80–100 мг кофеина, а в исследовании говорится про уровень кофеина в 200 мг, что примерно соответствует 2–3 чашкам кофе в день.