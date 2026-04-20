Circulation Research: участок мозга, связанный с дыханием, может влиять на регуляцию артериального давления

Международная группа исследователей выяснила, что участок мозга, связанный с дыханием, может влиять на регуляцию артериального давления. Это открытие, опубликованное в научном журнале Circulation Research , меняет представления о причинах гипертонии.

Ученые обнаружили, что определенные нейроны в области ствола мозга могут вызывать сужение сосудов и, как следствие, повышение давления. Эксперименты на лабораторных крысах показали, что блокировка этих нейронов приводит к нормализации давления, написал Izhlife.

Это открытие помогает объяснить, почему стандартная терапия не всегда эффективна для пациентов с гипертонией. По оценкам специалистов, до 40–50 процентов случаев гипертонии могут иметь нейрогенную природу и быть связанными с работой мозга.

Эксперты предложили потенциальный путь воздействия на выявленный механизм — влияние на специальные рецепторы в области шеи, которые могут косвенно регулировать активность нейронов и уровень давления.

Открытие также объясняет, почему гипертония часто развивается у людей с нарушениями дыхания, например, при апноэ сна. В условиях нехватки кислорода или избытка углекислого газа активируется область мозга, связанная с дыханием, что может провоцировать скачки давления.

Хотя эксперименты пока проведены только на животных, результаты дают надежду на появление более эффективных методов терапии в будущем.