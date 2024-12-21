Человечество предупредили о смертельных зеркальных бактериях

Искусственно созданные зеркальные бактерии смертельно опасны для человека. Ученые не способны создать вакцину от вызванных ими инфекций, сообщил Daily Mail молекулярный биолог из Кембриджского университета, лауреат Нобелевской премии по химии Грегори Уинтер.

Он присоединился к заявлению 38 влиятельных мировых ученых, которые призвали прекратить исследования по созданию зеркальных бактерий — с левосторонними нуоклеотидами и правосторнними аминокислотами в ДНК. Уинтер предупредил, что при попадании в организм человека они закупорят кровеносные сосуды, вызовут инсульт и незаживающие раны.

«Было бы трудно или невозможно создать эффективные вакцины против зеркальных бактерий», — сказал ученый.

Уинтер объяснил, что белые клетки крови человека эволюционировали, чтобы распознавать и переваривать вторгающиеся бактерии. Однако задействованные в этом процессе левосторонние ферменты с трудом переварят правосторонние белки зеркальных бактерий.

Коллеги Уинтера из британского Университета Суррея доказали, что опасные микробы есть даже на привычных бытовых вещах, вроде смартфона. Они обнаружили на гаджетах сальмонеллу, стрептококки и кишечную палочку в концентрациях, в 18 раз превышающих найденные на унитазах в мужском туалете.