Челябинские ученые создали уникальный протез нижних конечностей

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали протез нижних конечностей для ношения дома, прогулок и быстрой ходьбы. Об этом сообщили «Известия» .

Новая модель разборная: в ней предусмотрена замена пяточной части протеза в зависимости от потребностей пациента. Протез полностью идентичен стандартным импортным вариантам, но при этом универсален. Он легче, дешевле и прочнее имеющихся аналогов.

Отмечается, что для максимального комфорта пациент может заказать сменные компоненты под индивидуальные биомеханические параметры.