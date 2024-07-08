Челябинские ученые создали уникальный протез нижних конечностей

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали протез нижних конечностей для ношения дома, прогулок и быстрой ходьбы. Об этом сообщили «Известия».

Новая модель разборная: в ней предусмотрена замена пяточной части протеза в зависимости от потребностей пациента. Протез полностью идентичен стандартным импортным вариантам, но при этом универсален. Он легче, дешевле и прочнее имеющихся аналогов.

Отмечается, что для максимального комфорта пациент может заказать сменные компоненты под индивидуальные биомеханические параметры.

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