Cell: стеноз позвоночника связали с активностью стволовых клеток

Ученые обнаружили стволовые клетки, повышенная активность которых может приводить к утолщению связок и сужению позвоночного канала. В опытах на мышах исследователям удалось остановить избыточный рост ткани, однако способ лечения людей еще предстоит проверить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Cell.

При стенозе пространство внутри позвоночного канала сужается. Одной из причин может быть утолщение связок: они начинают занимать больше места и сдавливать нервы, что способно вызывать боль, онемение и трудности при ходьбе. По оценке авторов работы, стеноз поясничного отдела затрагивает около 103 млн человек во всем мире.

Авторы проанализировали тысячи отдельных клеток и выделили редкую популяцию, способную воспроизводить себя и давать начало зрелым клеткам этих тканей. Сначала ее изучили у мышей, затем обнаружили сходные клетки в образцах человеческих связок, удаленных во время операций. Такие клетки нашли не только в позвоночнике, но и, в частности, в связке надколенника и ахилловом сухожилии. Это позволило предположить, что они играют общую роль в поддержании сухожилий и связок по всему организму.

Результат дает направление для поиска лекарственной терапии. Авторы допускают, что в будущем можно будет изучать блокаторы кальциевых каналов — препараты, которые уже применяют при повышенном артериальном давлении. Пока их эффективность при стенозе позвоночника у людей не доказана: для этого требуются клинические исследования. Эксперимент не означает, что такие препараты можно самостоятельно принимать для лечения спины.