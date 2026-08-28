Cell Metabolism: кетогенная диета показала лучшие результаты в лечении ожирения и заболеваний печени

В ходе клинического исследования ученые выяснили, что кетогенная диета приносит больше пользы для печени и обмена веществ, чем средиземноморская и низкожировая диеты. При этом все три вида диет способствовали одинаковому снижению веса участников. Об этом пишет TheRussianNews.ru , ссылаясь на журнал Cell Metabolism (CM).

Проведено исследование с участием 42 человек, страдающих ожирением, предиабетом и жировой болезнью печени. Добровольцев случайным образом распределили на три группы: придерживающихся кетогенной диеты, средиземноморской диеты и низкожирового рациона. Калорийность питания для всех участников была подобрана таким образом, чтобы каждый из них потерял около десяти процентов массы тела за четыре-пять месяцев.

Результаты показали, что все три типа диет способствовали уменьшению количества жира в организме и улучшению чувствительности к инсулину. Однако эффективность кетогенного подхода оказалась значительно выше: содержание жира в печени у этой группы снизилось в среднем на 67%, тогда как в средиземноморской и низкожировой группах этот показатель составил лишь 45%. Около половины участников кетогенной группы (около 50%) перестали соответствовать медицинским критериям предиабета. Для сравнения: в средиземноморской группе этот показатель достиг только 29%, а в группе на низкожировой диете — всего 7%.

Ученые предполагают, что дополнительная польза кетогенной диеты связана со снижением уровня инсулина и повышением уровня глюкагона — гормона, который способствует активному расщеплению жировых запасов в печени. Тем не менее авторы работы отмечают ограничения исследования: из-за небольшого числа участников и короткой продолжительности эксперимента пока неизвестно, сохраняются ли преимущества такого питания в долгосрочной перспективе.