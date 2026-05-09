Cell Metabolism: экстракт чеснока помогает поддерживать мышечную силу

Японские исследователи опубликовали результаты эксперимента в журнале Cell Metabolism. Ученые проанализировали воздействие вещества S-1-propenyl-L-cysteine (S1PC), содержащегося в выдержанном чесноке, на клеточный обмен.

По данным экспертов, S1PC способствует активации важных механизмов клеточного обмена и стимулирует выработку фермента eNAMPT в жировой ткани. Этот фермент затем через кровь воздействует на гипоталамус — часть мозга, отвечающую за регуляцию обмена веществ и работы мышц.

После длительного приема S1PC пожилые мыши продемонстрировали уменьшение признаков возрастной слабости, увеличение мышечной силы и восстановление нормальной температуры тела. У людей после приема вещества также отмечалось повышение уровня eNAMPT в крови, особенно при достаточном количестве жировой ткани.