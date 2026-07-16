Cardiovascular Research: мелкие частицы могут ежегодно провоцировать почти 2 млн преждевременных смертей

Консорциум ученых заявил, что микроскопические частицы загрязненного воздуха могут провоцировать около двух миллионов преждевременных смертей в год по всему миру. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Cardiovascular Research.

Эти вещества размером менее 100 нанометров проникают глубоко в легкие, попадают в кровоток и могут достичь головного мозга. Поскольку они столь малы, их концентрация пока не регулируется законодательством.

Для оценки проблемы исследователи использовали спутниковые данные, результаты мониторинга качества воздуха в 155 регионах и методы машинного обучения. Это позволило создать первую глобальную карту распространения ультрамелких частиц и их влияния на уровень смертности.

Основной источник таких частиц — сжигание топлива: выбросы автомобилей, предприятий и электростанций.