Британские ученые выявили переломный момент в мозговой активности перед засыпанием

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Университета Суррея выявили переломный момент в мозговой активности перед засыпанием. Анализ электроэнцефалограмм (ЭЭГ) тысяч добровольцев позволил ученым зафиксировать изменения в работе мозга примерно за 4,5 минуты до сна. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Nature Neuroscience.

Исследователи разработали математическую модель, включающую 47 параметров мозговой активности. Эта модель позволяет проследить переход от бодрствования ко сну.

Нейробиолог Нир Гроссман из Имперского колледжа Лондона утверждает, что засыпание — это резкая смена состояния. Созданная модель с точностью около 95% предсказывает начало сна, используя данные одной ночи. Средняя ошибка прогноза составляет примерно 49 секунд.

Новый метод может быть полезен в диагностике и лечении расстройств сна, таких как бессонница и дневная сонливость. Также его можно применять в системах предупреждения водителей о риске засыпания за рулем. Методика найдет применение и в более точном контроле уровня анестезии, и в мониторинге состояния мозга.