Британские палеонтологи установили, что динозавры процветали до падения астероида

Ученые из Университетского колледжа Лондона опровергли теорию о постепенном вымирании динозавров перед падением астероида 66 миллионов лет назад. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на материал Current Biology.
По опубликованным данным, палеонтологи изучили около 8000 окаменелостей из Северной Америки и обнаружили, что разнообразие динозавров достигло пика за 10 миллионов лет до катастрофы. Снижение количества находок объясняется ухудшением условий для сохранения останков, а не уменьшением популяции.
Исследователи считают, что динозавры могли бы существовать и дальше, если бы не астероидная катастрофа.
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