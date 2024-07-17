«Бриф24»: российские ученые разработали импланты из магния для сращивания костей
Российские ученые представили новаторскую разработку для быстрого восстановления после травм. Об этом сообщил «Бриф24».
Создателями методики стали Медицинская торговая компания и Тольяттинский государственный университет. Специалисты придумали магниевые импланты, которые полностью растворяются в организме.
После сращивания костей из тела человека не придется ничего удалять. Использование технологии ускорит восстановление пациентов, добавили «Государственные новости».
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