«Бриф24»: российские ученые разработали импланты из магния для сращивания костей

Российские ученые представили новаторскую разработку для быстрого восстановления после травм. Об этом сообщил «Бриф24».

Создателями методики стали Медицинская торговая компания и Тольяттинский государственный университет. Специалисты придумали магниевые импланты, которые полностью растворяются в организме.

После сращивания костей из тела человека не придется ничего удалять. Использование технологии ускорит восстановление пациентов, добавили «Государственные новости».

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