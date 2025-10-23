Бразильские ученые обнаружили, что экстракт бергамота может стать природным средством для защиты печени
Ученые из Бразилии обнаружили, что экстракт бергамота может стать природным средством для защиты печени от ожирения. Сотрудники Университета Сан-Паулу и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что Citrus bergamia способствует восстановлению метаболического баланса. Об этом написала «Свободная пресса».
В ходе эксперимента на крысах было выявлено, что экстракт бергамота снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, увеличивает долю «хорошего» HDL-холестерина, а также способствует снижению веса и жировой массы у животных.
Исследователи подчеркнули антиоксидантные и противовоспалительные свойства бергамота, которые могут препятствовать развитию жировой болезни печени.
Далее ученые намерены провести клинические испытания на людях, чтобы определить оптимальные дозировки и подтвердить безопасность длительного применения экстракта.