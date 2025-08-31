Большую часть рукописи романа Ярослава Гашека обнаружили в архиве литературного музея Праги

В архиве Национального литературного музея в Праге обнаружили большую часть рукописи романа Ярослава Гашека «Судьба бравого солдата Швейка во время мировой войны». Об этом сообщил сайт MIR24.TV со ссылкой на директора музея Михала Стеглика.

Рукопись пролежала незамеченной почти 90 лет. Она включает фрагмент второй части, всю третью часть и фрагмент четвертой части «Судьбы», которую Ярослав Гашек написал в последние годы своей жизни.

Материал был найден во время обработки личных и рабочих материалов издателя книг Гашека — Карела Сынека. Рукописи будут доступны исследователям после их реставрации и оцифровки.