Большой адронный коллайдер остановили до 2030 года для модернизации

Самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц — Большой адронный коллайдер (БАК) — остановили после 18 лет работы. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории ЦЕРН.

Остановка ускорителя стала началом работ по полной модернизации БАК, направленной на увеличение количества сталкивающихся частиц. Это позволит исследователям проводить более точные эксперименты и изучать процессы, которые раньше удавалось наблюдать крайне редко.

В ЦЕРН напомнили, что БАК начал работу в 2008 году и существенно расширил возможности современной науки, впервые показав ученым настоящее столкновение протонов, а также подтвердил существование бозона Хиггса.

Коллайдер помог осуществить более сотни разных открытий, включая обнаружение более 80 адронов, найти главные отличия между материей и антиматерией, а также провести важные для астрофизики измерения.

Обновленный БАК введут в эксплуатацию в 2030 году, увеличив его возможности в десятки раз по сравнению с текущей версией. Мера позволит тщательно изучить бозон Хиггса, а также расширит возможности для выявления частиц, о которых ничего не известно.

На время ремонта ученые займутся анализом собранных данных, которые накопились в ходе проведенных экспериментов за 18 лет.

В начале апреля физики ЦЕРН получили при помощи Большого адронного коллайдера частицы вещества, которое заполняло Вселенную после Большого взрыва.