BMJ: сок гуавы в рационе может снижать риск развития анемии у женщин

Анализ научных работ показал, что регулярное употребление сока гуавы способствует повышению уровня гемоглобина и может снизить риск развития анемии у женщин. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на BMJ Nutrition Prevention & Health.

В ходе обобщения данных 12 исследований выяснилось, что после употребления напитка уровень гемоглобина в среднем увеличивался на 1,71 грамма на децилитр. У беременных женщин эффект был более выражен — рост составил 1,84 г/дл.

У подростков показатель увеличивался примерно на 1,52 г/дл. Сочетание сока гуавы и железосодержащих добавок оказалось более эффективным, чем прием железа отдельно, добавила «Свободная пресса».