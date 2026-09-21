BMJ: кальций и витамин D не защищают пожилых от переломов

Популярная практика приема кальция и витамина D для профилактики травм у пожилых людей оказалась неэффективной. К такому выводу пришли авторы масштабного обзора, опубликованного в журнале BMJ, сообщили «Известия» .

Ученые проанализировали 69 клинических испытаний с участием более 153 тысяч человек. Исследователи сравнивали прием добавок по отдельности и вместе с плацебо, фиксируя реальные падения и переломы. Существенной защиты от этих событий обнаружено не было ни при одном из вариантов приема.

Авторы подчеркивают: это не отменяет важности веществ для костной ткани, но доказывает, что назначение добавок всем подряд ради предотвращения травм бессмысленно. Выводы сохранялись независимо от пола, возраста участников и их рациона питания.

Результаты нельзя применять к пациентам с диагностированным остеопорозом или дефицитом витаминов — им отменять препараты без консультации врача запрещено. Вместо упора на таблетки исследователи рекомендуют программы тренировки равновесия, укрепление мышц и устранение опасных препятствий дома.