Бактерии, являющиеся возбудителями инфекций, все больше приспосабливаются к антибиотикам. Смогут ли лекарства-бактериофаги стать альтернативой данным препаратам, рассказал ученый-биотехнолог Дмитрий Компанцев в беседе с сайтом KP.RU .

Бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии. С их использованием и изготавливают соответствующие препараты. Однако на пути к широкому применению стоит серьезная преграда.

Речь идет о сложностях с подбором их дозировки, курсов приема и других параметров терапии, пояснил Компанцев. По его словам, прием данных средств — очень индивидуализированная история. Для развития этого направления необходимы дорогостоящие исследования.