BioNanoScience: при подводной сварке выделяются опасные для печени наночастицы

Ученые из Передовой инженерной школы Томского государственного университета «Агробиотек» и научных центров Сибири и Дальнего Востока исследовали влияние наночастиц оксида цинка, выделяемых в окружающую среду при подводной сварке, на человеческий организм. Результаты работы опубликовал BioNanoScience , сообщил RT .

Для расчетов использовались ресурсы суперкомпьютера «СКИФ Cyberia». Выяснилось, соответствующие наночастицы оказывают токсичное воздействие на печень и могут вызывать метаболические нарушения, а также патологии различных органов.

«Учитывая, что подводная сварка активно используется в судостроении и ремонте морских конструкций, можно предположить, что значительное количество таких частиц попадает в воду и может распространяться в окружающей среде», — сообщил директор образовательного центра ПИШ «Агробиотек» Игорь Памирский.

Ученые отметили, что сварщики должны обязательно применять индивидуальные средства защиты и регулярно проходить медицинские осмотры.