Biomedicine: российские ученые выяснили, что виноградная кожура снижает уровень стресса и тревожности

Ученые из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров в результате исследования выяснили, что ресвератрол, который содержится в кожуре и косточках винограда, заметно снижает уровень стресса и тревожности. Об этом написал RT со ссылкой на журнал Biomedicine.
Специалистам также удалось установить, что вещество замедляет выработку в печени фермента, который и запускает выброс гормонов стресса в кровь. Ресвератрол содержится в ежевике, чернике, клюкве, арахисе и темном шоколаде.
Так, полученная информация о веществе может в дальнейшем помочь в борьбе с тревожными расстройствами и последствиями стресса.
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