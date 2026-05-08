Biological Psychiatry Global Open Science: у мужчин с высоким уровнем психопатии чаще фиксируется снижение эмпатии

В журнале Biological Psychiatry Global Open Science опубликовали научную работу, в которой нейробиологи исследовали связь между психопатией и особенностями структуры коры головного мозга. В исследовании приняли участие 804 заключенных в США.

Ученые оценивали уровень психопатии и эмпатии у мужчин, отбывающих наказание за разные преступления в исправительных учреждениях США. Для этого они использовали тесты и профессиональные оценочные шкалы, которые применяются в том числе в криминалистике. Затем специалисты сопоставили эти данные с результатами МРТ-сканирования мозга, написал MK.RU.

Исследование показало, что у мужчин с высоким уровнем психопатии чаще фиксировали снижение эмпатии, связанной с сочувствием и заботой. Также у них отмечали более выраженную социальную активность, проявлявшуюся в импульсивности.

Интересно, что ученые обнаружили большую площадь поверхности коры головного мозга у мужчин с выраженным психопатическим синдромом, особенно в зонах, связанных с социальной и эмоциональной обработкой информации. При этом толщина коры оставалась без изменений.

Авторы работы считают, что результаты могут помочь лучше понять связь между психопатией, эмпатией и анатомией мозга. В дальнейшем ученые планируют расширить исследование и включить в него заключенных женщин, а также социально неблагополучных людей. Это может приблизить разработку более точных методов лечения психопатии.