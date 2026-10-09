Биологи обнаружили в Южной Америке три новых вида гигантских кувшинок

Ранее ученым было известно только о двух видах гигантских кувшинок с листьями до трех метров в ширину. За последние годы открыты еще три новых вида. Толчком к исследованиям стали фотографии из Колумбии, опубликованные в интернете американским бизнесменом. Ученые изучили спутниковые снимки региона и организовали экспедицию, во время которой нашли неизвестные растения в небольшом озере при помощи местных гидов, пишет «Взгляд».

«Я думаю, это невероятно, что мы находим нечто настолько новое и большое в мире, где, как нам кажется, уже все известно», — заявил исследователь Христенхус.

Один из открытых видов получил название «Виктория колумбийская». Он отличается от сородичей расположением защитных шипов под листьями, а также формой цветов и плодов. Кроме того, генетические исследования кувшинок из южноамериканского региона Пантанал доказали существование еще одного отдельного вида, который планируют назвать «Виктория маттогросенсис».