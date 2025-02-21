Биологи из Южной Калифорнии выяснили, что мыши умеют «реанимировать» сородичей

Американские биологи под руководством Ли Чжана из Университета Южной Калифорнии выяснили, что мыши могут оказывать «первую помощь» другим мышам, которые потеряли сознание. Об этом рассказал сайт MK.Ru .

Ученые наблюдали за поведением одной мыши по отношению к другой, когда последняя находилась под наркозом. Если грызуны были знакомы, одна из мышей часто предпринимала целый «комплекс мер» для помощи сородичу.

Она обнюхивала другую мышь, затем начинала вылизывать ее, а после покусывать ей рот. В случае неэффективности предыдущих действий мышь тянула другую за язык. При этом, если вторая мышь просто спала, первая не предпринимала никаких действий.

По словам ученых, эти меры помогали грызунам быстрее прийти в себя после наркоза.