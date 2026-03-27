Биолог Воробьев отметил, что характерный «запах весны» вызван активностью бактерий

Когда воздух наполняется первыми весенними ароматами, многие говорят, что «пахнет весной». Однако, как сообщает Life.ru , с научной точки зрения этот запах далеко не так романтичен.

По словам биолога Михаила Воробьева, характерный «запах весны» вызван активностью бактерий, которые вырабатывают специфические пахучие вещества, называемые геосмином. Этот запах часто можно почувствовать и в цветочных горшках во время полива — он напоминает тину или болото.

Во время дождя бактерии тоже активизируются, из-за чего знакомый землистый запах можно почувствовать после ливня. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин подтвердил, что «запах весны» — это результат химических процессов, а не поэзия.

«[Геосмин] вырабатывают почвенные микроорганизмы, прежде всего актиномицеты, а также некоторые цианобактерии», — объяснил он.

Человеческий нос способен улавливать геосмин в очень малых концентрациях, буквально несколько десятков молекул в кубическом сантиметре воздуха. Это один из самых тонко различаемых запахов в природе, заверил Опарин.

Однако «запах весны» — это не только геосмин. С научной точки зрения он представляет собой сложную смесь летучих соединений, указывающих на пробуждение растений и активность микроорганизмов в прошлогодней листве.