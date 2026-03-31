Биолог Волчков предупредил о рисках заражения паразитами после укуса комара

Врачи отмечают увеличение случаев заражения людей паразитами после укусов комаров. Если раньше такие заболевания были характерны преимущественно для южных регионов, то теперь пациенты обращаются за помощью и в Центральной России, и на Урале, и в Сибири. В год может быть до 40 случаев. Биолог Павел Волчков рассказал сайту телеканала «Звезда» , как происходит заражение.

«Комары являются промежуточным звеном. Яйца паразитов находятся в крови инфицированных животных и циркулируют там», — пояснил он.

Яйца попадают в кишечник комара после того, как тот выпьет кровь, затем начинается процесс вызревания инфицированной личинки, которая мигрирует в слюнные железы и может быть передана другим млекопитающим и человеку при укусе.

По словам эксперта, комары чаще всего переносят круглых червей. Наибольший риск подхватить гельминтоз — в сельских районах с большим количеством домашних животных. Однако и в городских условиях опасность существует, особенно если рядом живут кошки и собаки. Поэтому важно проводить ежегодную профилактику.

Также специалисты предупреждают о появлении в России редкого европейского вида клеща рода хиаломма. Они могут переносить конго-крымскую лихорадку, которая вызывает серьезные осложнения. Хотя климат в России пока слишком суров для массового распространения этих клещей, единичные случаи уже фиксируются.