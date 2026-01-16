Биолог Суркова рассказала, что генотип человека влияет на иммунный ответ, но не изменяет ДНК

Эффективность вакцин может различаться у разных людей из-за генетических особенностей. Кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова рассказала Life.ru , что генотип человека влияет на иммунный ответ, но не изменяет ДНК.

По словам эксперта, каждый человек уникален благодаря последовательности своего генома. Это определяет структуру белков, включая рецепторы иммунной системы. «Наши гены определяют работу иммунной системы, а значит — и реакцию на вакцину», — объяснила Суркова.

Гены главного комплекса гистосовместимости (HLA) играют ключевую роль в формировании иммунного ответа. Они влияют на то, какие фрагменты вируса или бактерии будут «показаны» иммунным клеткам. Это определяет силу иммунного ответа, скорость формирования антител и длительность иммунной памяти.

Суркова подчеркнула, что индивидуальные особенности генома объясняют разницу в формировании иммунитета после вакцинации. «Эффективность формирования долговременного иммунитета зависит от индивидуальных особенностей генома человека», — заявила она.

Некоторые гены могут повышать риск побочных эффектов после вакцинации. Понимание этих механизмов помогает предсказывать возможные осложнения и адаптировать стратегии вакцинации для минимизации рисков.