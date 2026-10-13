Биолог Слынько объяснила правила готовки условно-съедобных грибов

Условно-съедобные грибы можно употреблять в пищу только при строгом соблюдении технологии обработки. Об этом в беседе с RT предупредила доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По ее словам, млечники (грузди, волнушки, валуи) содержат едкий сок, поэтому их нужно вымачивать в подсоленной воде от одних до трех суток, меняя ее каждые 8–12 часов, а затем солить или мариновать.

Для условно-съедобных видов также рекомендована двухфазная варка с обязательным сливом первого отвара, куда уходят токсины и горечь. Сморчки эксперт посоветовала замачивать и отваривать 15–30 минут. При этом строчки значительно опаснее: содержащийся в них гиромитрин накапливается в организме и не разрушается полностью при обычной варке.

Слынько подчеркнула, что при малейших сомнениях в безопасности вида или правильности обработки грибы лучше не есть.