Биолог Сибирякова рассказала, что в последнее время теория доминирования сменилась теорией лидерства
Теория доминирования, пришедшая из мира животных, долгое время была популярна среди людей. Однако исследования показали, что она ошибочна. Американский исследователь волков Дэвид Мич признал, что его выводы о наличии альфа-самцов и альфа-самок были неверны. В дикой природе волчья стая состоит из родителей и их детенышей, а отношения между ними строятся на взаимном уважении и выгоде, написал сайт KP.RU.
«Теория доминирования была основана на наблюдениях в неволе при дефиците ресурсов», — объясняет научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Сибирякова.
Она подчеркивает, что в условиях дефицита ресурсов действительно формируется социальная структура, но единого доминанта нет, и каждое животное имеет свои сильные стороны.
Сейчас теория доминирования сменилась теорией лидерства. Исследования показали, что вожаком является не тот, кто просто физически сильнее и агрессивнее, а тот, кто может обеспечить сородичам безопасность, еду, укрытие или другой нужный ресурс. Такой вожак для группы намного важнее, чем какой-то доминант.
Дрессировка путем положительного подкрепления — это метод, который используется все шире. Животное по жестам и поощрениям должно понять, что от него хочет хозяин. Подкрепление не обязательно должно быть в виде лакомства. Например, для собак поощрением может быть само одобрение хозяина. Собаку можно похвалить или погладить — они очень отзывчивы на проявления ласки со стороны хозяина и готовы работать даже за моральное вознаграждение.