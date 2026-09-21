Биолог Сафонов заявил, что снегири начнут прилетать в Москву в конце октября

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал РИА Новости , что в Москву снегири начнут прилетать с конца октября до начала ноября.

По словам специалиста, массовый прилет снегирей обычно происходит при наступлении устойчивых холодов. Так как снегири — кочующие птицы, в поисках пищи они перебираются в города, ближе к людям, отметил «Ридус».

Сафонов пояснил, что в парках с рябиной и боярышником, а также там, где установлены кормушки для птиц, снегири находят себе корм. Этих птиц легче услышать, чем увидеть, так как они преимущественно находятся в верхних ярусах деревьев.

Уже сейчас первые снегири готовятся к зимовке в Москве и Московской области, но пока остаются незаметными. Чаще всего их можно встретить в парке «Лосиный остров», Измайловском парке и Битцевском лесу.