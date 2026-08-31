Биолог Сафонов рассказал о начале активности лосиных мух в Москве

Биолог Дмитрий Сафонов в интервью РИА «Новости» сообщил, что из-за теплой погоды в 2026 году лосиные мухи, также известные как оленьи кровососки, активизировались раньше обычного — примерно в середине августа.

Эти насекомые остаются активными в лесах и лесопарках Москвы до первых устойчивых заморозков. Сафонов подчеркнул, что оленьих кровососок часто принимают за клещей, отметил URA.RU.

После попадания на человека или животное насекомые сбрасывают крылья, и их плоское тело с цепкими лапками делает их похожими на клещей.