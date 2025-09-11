Биолог Лучицкая рассказала, что для имитации условий космических миссий используют «сухую иммерсию»

Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук и член-корреспондент Международной академии астронавтики Елена Лучицкая поделилась с « Известиями » информацией, как в лабораториях воссоздают условия полета для поддержания здоровья космонавтов.

По словам эксперта, важнейшую роль играют испытания с добровольцами, которые имитируют космические миссии. К ним относятся программы «гипокинезии», «сухая иммерсия» и психологические тесты в замкнутых пространствах.

«Настоящую невесомость можно испытать даже в обычном самолете на воздушной яме. Но в реальном полете космонавтам приходится ежедневно заниматься по три часа, чтобы сохранить мышцы в форме», — сообщила специалист.

Как пояснила Лучицкая, технологии, созданные для космоса, часто находят применение в медицине и повседневной жизни, например костюмы для реабилитации после инсультов.