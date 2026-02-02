Биолог Лидский назвал старение механизмом очистки популяции от инфицированных особей

Эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский представил новую теорию старения. Согласно его гипотезе, старение может быть механизмом, направленным на очистку популяции от особей, зараженных опасными патогенами, сообщил сайт «Газета.Ru» .

Большинство ученых считает, что старение — это накопление повреждений. Однако Лидский предлагает альтернативный взгляд: старение — это генетическая программа, которая призвана удалять из популяции животных, инфицированных болезнями, не дающими им возможности размножаться.

В частности, в человеческой популяции это могут быть болезни, передающиеся половым путем, такие как сифилис или гонорея. В природе животные не могут излечить такие болезни без помощи медицины, и они становятся неспособными к размножению. При этом носители инфекции могут заражать своих сородичей.

В вязкой популяции, где родственные особи живут недалеко друг от друга, животные преимущественно заражают именно своих родственников. В этом случае этих животных имеет смысл удалять из популяции, что, как полагает Лидский, и делает эволюция.

Построение математической модели показывает, что с возрастом повышается вероятность стать носителем хронической болезни. В этом случае особей, доживших до определенного возраста, лучше удалить из популяции профилактически. Модель Лидского говорит о том, что эволюция построила механизм для этого.