Биолог Кунафин заявил, что аномально теплая осень не повлияла на фауну Московского региона

Флора и фауна Московского региона сумели приспособиться к климатическим колебаниям, таким как затяжная теплая осень или раннее наступление весны. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, сегодня в природе не наблюдается аномалий.

«Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным», — пояснил биолог.

Он также отметил, что миграция перелетных птиц — длительный процесс, который длится с конца сентября по ноябрь. Сроки у каждого вида свои, и пока эти процессы не выходят за пределы нормы.