Биолог Кулебякин отметил, что лишний вес может возникать не только из-за избытка калорий

Лишний вес может возникать не только из-за избытка калорий, но и из-за сбоев в процессе обновления жировых клеток. Кандидат биологических наук Константин Кулебякин в беседе с ТАСС отметил, что одним из перспективных методов лечения ученые считают восстановление работы стволовых элементов этой ткани.