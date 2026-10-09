Биолог Кулебякин отметил, что лишний вес может возникать не только из-за избытка калорий
Лишний вес может возникать не только из-за избытка калорий, но и из-за сбоев в процессе обновления жировых клеток. Кандидат биологических наук Константин Кулебякин в беседе с ТАСС отметил, что одним из перспективных методов лечения ученые считают восстановление работы стволовых элементов этой ткани.
Исследования показали, что при инсулинорезистентности снижается число регуляторных клеток, а выработка адипокинов, влияющих на сосуды, нарушается. Для нормализации обмена специалисты изучают сигнальные молекулы и генотерапевтические конструкции, чтобы заставить жировую ткань правильно обновляться, добавил Ferra.ru.