Биолог Козлов рассказал жителям Курганской области о мокрецах, которые опаснее мошек и комаров

В Курганской области летом особую опасность для местных жителей представляют мокрецы. Эти кровососущие насекомые, несмотря на свой малый размер, могут доставить больше неприятностей, чем комары и мошки. О проблемах, связанных с мокрецами, сообщил URA.RU доцент, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии КГУ Олег Козлов.

Профессор отметил, что мокрецы легко проникают через москитные сетки из-за своего небольшого размера. Человек зачастую замечает их только после укуса. Кроме того, обычные фумигаторы менее эффективны против мокрецов по сравнению с аэрозолями и защитными кремами.

По словам ученого, в Курганской области сейчас и мошек, и мокрецов меньше, чем в соседних регионах. Это связано с тем, что в других субъектах в последнее время выпало больше осадков, что способствовало размножению насекомых. Личинки комаров развиваются как в постоянных, так и во временных водоемах, поэтому даже небольшие лужи после дождей становятся местом для их размножения.