Биолог Гниненко объяснил рост активности ос в конце лета

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией инвазивных организмов ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко рассказал, что в конце лета осы особенно активно защищают подросший молодняк. Крупные гнезда и доступная еда на дачах делают ос заметнее к концу лета, передает РИАМО .

Насекомых привлекают варенье, спелые ягоды и другие продукты на дачных участках. К этому времени их гнезда становятся крупнее и заметнее.

Гниненко посоветовал обнаруживать и убирать гнезда в начале лета: тогда это проще и безопаснее. Один укус обычно вызывает боль и неудобство, но десять и более укусов могут привести к анафилактическому шоку, сообщает RT.