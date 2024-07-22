Биолог Аверьянов: возможная причина гибели человечества связана с законами астрономии

Биолог Александр Аверьянов раскрыл возможную причину гибели человечества. Такой исход связан с законами астрономии, сообщил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Он напомнил, что ни один биологический вид не обладает способностью к вечному существованию.

«Через два миллиарда лет, даже раньше, светимость Солнца будет такой, что на Земле испарятся все океаны и моря, без которых жизнь будет невозможна», — пояснил ученый.

По его предположению, теоретически люди могут найти выход из данной ситуации. Речь идет о полете в другие солнечные системы.

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