Биохимик Дивинская рассказала, что вечерний кофе замедляет выработку коллагена и ускоряет старение кожи

Биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская в интервью NEWS.ru предупредила о негативном влиянии вечернего кофе на состояние кожи. Она объяснила, что употребление кофеина в вечернее время может замедлять выработку коллагена и способствовать старению кожи.

По словам специалиста, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, не давая чувствовать усталость и запуская выброс кортизола — гормона стресса. В утренние часы его выработка естественна и помогает проснуться. Однако продление его присутствия в крови во второй половине дня может быть вредным. Кортизол подавляет синтез коллагена, что приводит к медленному заживлению кожи и ее ускоренному биологическому старению.

Дивинская отметила, что период полувыведения кофеина у большинства людей составляет примерно пять-шесть часов. Таким образом, если выпить чашку кофе в 15:00, к полуночи в крови останется около 25% его начальной концентрации. В это время начинается фаза глубокого сна, во время которой происходит максимальная выработка гормона роста, являющегося ключевым стимулятором синтеза коллагена в ночное время.

«Нарушите их — получите гормональный дефицит. Коллаген не разрушается от одной чашки кофе. Биохимия работает накопительно», — заключила Дивинская.