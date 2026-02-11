BioEssays: установление контроля над огнем повлияло на эволюцию человеческого генома

Контроль над огнем кардинально изменил жизнь человека и мог оказать значительное влияние на его геном. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BioEssays .

Взаимодействие человека с огнем уникально в мире животных и стало важным технологическим прорывом. Однако вместе с преимуществами контроль над огнем принес и новые риски — прежде всего, ожоги.

Авторы исследования подчеркивают, что ожоги — практически уникальная травма для человека. На протяжении сотен тысяч лет люди регулярно сталкивались с высокими температурами в быту и производстве. Соавтор работы, сотрудник департамента хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона Джошуа Каддихи отметил, что большинство людей в течение жизни неоднократно получают ожоги.

Сравнив генетические данные человека и других приматов, исследователи обнаружили различия в генах, отвечающих за воспалительные процессы, иммунный ответ и заживление ран. Эти адаптации повышали шансы на выживание после легких и умеренных ожогов.

В то же время такие эволюционные изменения имеют и обратную сторону. Механизмы, способствующие быстрому восстановлению после незначительных повреждений кожи, при тяжелых ожогах могут приводить к выраженному воспалению и другим осложнениям.

Эволюционные особенности человека могут объяснить, почему результаты экспериментов на животных плохо переносятся на клиническую практику в лечении ожогов. В перспективе это может помочь в разработке новых терапевтических подходов.