Австралийские ученые выявили способность белка-«клея» замедлять старение мозга

Исследователи из Университета Маккуори (Австралия) выяснили, что белок дисульфид изомераза (PDI) способен восстанавливать повреждение ДНК внутри клеток, работая как своеобразный «клей» для молекулярного ремонта. Об этом сообщил Ferra.ru .

По данным ученых, PDI может замедлять процессы старения и предотвращать развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. С течением времени способность организма восстанавливать повреждения ДНК снижается, и накопившиеся разрушения начинают отрицательно влиять на мозговые клетки, которые не регенерируются и не делятся.

Эксперименты показали, что PDI проникает в ядра клеток и устраняет повреждения ДНК, тем самым продлевая жизнеспособность и функциональность клеток головного мозга.