Австралийские ученые выяснили, что хронический стресс приводит к зависимости от вредной и сладкой пищи

Длительное состояние стресса приводит к повышенному потреблению высококалорийной пищи. Обилие сладкой, жирной и вредной еды влечет за собой увеличение массы тела и ожирение. Такую связь установили специалисты Института медицинских исследований Гарвана, пишет Мойка 78.
Ученые из Австралии исследовали у лабораторных мышей латеральную хабенулу, представляющую собой древнюю структуру мозга. В нормальном состоянии эта область не давала грызунам переедать, подавляя тягу к жирным продуктам.
Однако при возникновении стресса хабенула переставала сигнализировать о насыщении, заставляя мышей все чаще прибегать к еде для получения удовольствия. Полные результаты научной работы опубликовали в журнале Neuron.
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