Австралийские ученые создали препарат для улучшения дыхания мопсов и бульдогов

Компания Snoretox из Мельбурна совместно с Королевским технологическим университетом разработала препарат, который может помочь собакам с плоскими мордами легче дышать. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Phys .

Новый препарат уже был испытан на шести бульдогах, страдающих от тяжелой формы удушья. До инъекции животные с трудом могли выдержать трехминутную прогулку. После применения лекарства шум при дыхании заметно уменьшился.

Управляющий директор компании Тони Сассе отметил, что почти половина мопсов и бульдогов страдает от болезни, которая сокращает их жизнь на четыре года. Сейчас основным методом лечения является опасная операция, после которой 7% собак не выживают.