Австралийские ученые обнаружили метод раннего выявления болезни Альцгеймера через анализ крови

Австралийские исследователи обнаружили метод раннего выявления болезни Альцгеймера через анализ крови. Результаты их работы опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Ученые доказали, что тесты Lumipulse pTau217 и Aβ42/40 ratio с точностью более 93% выявляют амилоидные бляшки в мозге. В исследовании приняли участие почти 400 человек — от когнитивно здоровых до пациентов с деменцией. Данные анализов сопоставили с результатами традиционных методов диагностики, написала «Свободная пресса».

Доктор Джеймс Деке, ведущий автор исследования, отметил, что использование таких тестов поможет врачам быстрее и точнее определять стадию болезни у пациентов.