Австралийские психологи подтвердили, что приятные запахи связаны с эмоциональной привязанностью

Лето, переполненный автобус, и неизбежно — смешение различных запахов. Но что же на самом деле заставляет нас обращать внимание на запах пота других людей? Австралийские психологи провели эксперимент, который помог пролить свет на эту загадку. Об этом написал KP.RU .

В ходе исследования женщинам предложили вслепую понюхать футболки нескольких незнакомцев и их собственного мужа или парня. Результаты оказались неожиданными: запах пота «чужаков» часто казался дамам более приятным, чем запах постоянного партнера. Однако, когда речь зашла о чувствах и притяжении, все изменилось — именно запах партнера женщины выбирали как «самый сексуальный» и манящий.

Это подтверждает, что приятные запахи связаны с эмоциональной привязанностью. Дело в том, что сначала идут доверие и любовь, а уже потом мы тоскуем по запаху любимого человека. Привычка и нежность первичны, это они делают аромат родным, а не наоборот.

Но если не любовь, тогда что еще вынюхивает наш нос? Оказывается, он сканирует пространство на предмет угроз. Мы неосознанно вынюхиваем сигналы опасности, такие как страх и болезнь. В одном из экспериментов ученые дали добровольцам понюхать пот людей, которые только что посмотрели фильм ужасов. Результат: у нюхающих сами собой напрягались лицевые мышцы, складываясь в «маску страха».