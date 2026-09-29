ATVB: ученые связали нарушения в работе сердца с загрязнением воздуха

Исследователи обнаружили в крови людей и мышей биомаркеры, указывающие на нарушение работы митохондрий и обмена жиров после воздействия загрязненного воздуха. Работа опубликована в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology .

В крови выявили повышение уровня длинноцепочечных дикарбоновых кислот (ДКА) и ацилкарнитинов средней и длинной цепи (АК). Эти вещества ранее связывали с нарушениями окисления жирных кислот — процесса, который помогает клеткам получать энергию из жиров. Одной из причин таких нарушений может быть дисфункция митохондрий, пишут «Известия».

Ученые проанализировали образцы крови из двух исследований. Мышей в течение двух недель подвергали воздействию дизельного выхлопа. В человеческой части участвовали 26 здоровых некурящих взрослых из Лос-Анджелеса: летом 2014 и 2015 годов они отправлялись в Пекин, где за ними наблюдали 10 недель.

В обеих группах уровень длинноцепочечных ДКА и АК средней и длинной цепи увеличивался. По мнению авторов, совпадение результатов у людей и животных поддерживает гипотезу о связи загрязнения воздуха с нарушением обмена жирных кислот и работы митохондрий.

Накопление этих веществ может указывать на клеточный стресс и повреждение липидов в печени. Такие изменения рассматриваются как один из возможных ранних эффектов воздействия загрязненного воздуха на организм.

Исследователи предполагают, что повышение концентрации обнаруженных метаболитов в плазме крови в будущем может помочь выявлять последствия воздействия загрязнения на более ранней стадии — до того, как разовьются сердечно-сосудистые, метаболические или желудочно-кишечные заболевания. При этом работа пока показывает связь между воздействием загрязненного воздуха и метаболическими нарушениями, а не доказывает, что выявленные изменения сами по себе приводят к развитию конкретного заболевания.