Астрономы выяснили, что причина замедления образования звезд в Андромеде кроется в соседней галактике M32

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы установили, что в галактике Андромеда за последние 40 миллионов лет значительно снизились темпы образования новых звезд. Эксперты считают, что на этот процесс могла повлиять соседняя галактика M32, сообщила gazeta.spb.ru .

Ученые использовали данные телескопа «Хаббл», чтобы изучить историю галактики Андромеда, которая находится рядом с Млечным Путем. Они обнаружили, что около 500 миллионов лет назад Андромеда ежегодно превращала в звезды массу газа и пыли, эквивалентную массе Солнца. Однако затем этот показатель начал снижаться.

Примерно 40 миллионов лет назад он составлял около половины массы Солнца в год, а сегодня — примерно одну пятую массы Солнца в год. Замедление звездообразования заметно на одной стороне галактики, которая находится ближе всего к карликовой галактике M32. Расстояние между ними составляет всего 16 тысяч световых лет.

Специалисты предполагают, что влияние M32 могло стать причиной замедления процесса образования звезд в Андромеде. Ранее считалось, что около 2 миллиардов лет назад в Андромеде произошел всплеск звездообразования, который мог быть следствием столкновения с неизвестной галактикой.