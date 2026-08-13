Астрономы выяснили, что причина замедления образования звезд в Андромеде кроется в соседней галактике M32
С помощью телескопа «Хаббл» астрономы установили, что в галактике Андромеда за последние 40 миллионов лет значительно снизились темпы образования новых звезд. Эксперты считают, что на этот процесс могла повлиять соседняя галактика M32, сообщила gazeta.spb.ru.
Ученые использовали данные телескопа «Хаббл», чтобы изучить историю галактики Андромеда, которая находится рядом с Млечным Путем. Они обнаружили, что около 500 миллионов лет назад Андромеда ежегодно превращала в звезды массу газа и пыли, эквивалентную массе Солнца. Однако затем этот показатель начал снижаться.
Примерно 40 миллионов лет назад он составлял около половины массы Солнца в год, а сегодня — примерно одну пятую массы Солнца в год. Замедление звездообразования заметно на одной стороне галактики, которая находится ближе всего к карликовой галактике M32. Расстояние между ними составляет всего 16 тысяч световых лет.
Специалисты предполагают, что влияние M32 могло стать причиной замедления процесса образования звезд в Андромеде. Ранее считалось, что около 2 миллиардов лет назад в Андромеде произошел всплеск звездообразования, который мог быть следствием столкновения с неизвестной галактикой.