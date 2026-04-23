Астрономы впервые измерили точную мощность струй черной дыры Лебедь X-1

Астрономы провели первое точное измерение мощности релятивистских струй, которые исходят от черной дыры Лебедь X-1. В результате ученые подтвердили, что джеты уносят около 10% энергии, выделяемой при поглощении материи, сообщила gazeta.spb со ссылкой на Nature Astronomy.

Исследователям удалось определить мощность и скорость струй. Джеты движутся со скоростью около 150 тысяч километров в секунду, что составляет примерно половину скорости света. Мощность этих потоков оказалась эквивалентна энергии излучения 10 тысяч солнц.

Новые данные важны для понимания того, как черные дыры влияют на эволюцию галактик. Джеты нагревают межзвездный газ и замедляют чрезмерно быстрое образование новых звезд. Они являются важным источником обратной связи с окружающей средой и имеют решающее значение для эволюции галактик.