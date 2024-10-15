Астроном Вибе усомнился в причастности инопланетян к пойманному англичанами сигналу из космоса

Сигнал из космоса, который зафиксировали ученые из Оксфорда, вряд ли принадлежит инопланетянам. Об этом заявил российский астроном Дмитрий Вибе в беседе с Общественной службой новостей .

В 2019 году британский режиссер Саймон Холланд анонсировал появление уникальных материалов, которые подтверждают существование разумной жизни на других планетах. Однако за это время команда Холланда так и не опубликовала доказательств того, что всплеск радиоволн имел инопланетный характер, отметил Вибе.

«Мы время от времени получаем какие-то сигналы, но это вовсе не означает, что это сигналы от внеземных цивилизаций», — добавил астроном.

Он также подчеркнул, что был бы рад, если в анонсированном режиссером сигнале подтвердится связь с инопланетянами.