Астроном Вибе: ученые пока не имеют никакой информации о существовании жизни на других планетах | 360°

Наука 17 мая 2024, 11:28 Астроном Вибе: ученые пока не имеют никакой информации о существовании жизни на других планетах

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Завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе высказался о вероятности существования жизни за пределами Земли. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.

Специалист заявил, что ответ на данный вопрос будет совершенно безрадостным.

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«У нас сегодня нет абсолютно никакой информации о том, какой может быть жизнь на других планетах», — заявил ученый.

Он также указал на отсутствие полного понимания о зарождении существ на Земле. По мнению астронома, из-за отсутствия деталей сложно понять, может ли этот процесс повторяться на других небесных телах, добавил RT.