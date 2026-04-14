Астроном Сурдин отметил нехватку ресурсов для реализации космических проектов

Астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин поделился размышлениями о нынешнем этапе освоения космоса и его влиянии на науку и экономику. Об этом сообщил «Сноб» .

Сурдин подчеркнул, что, несмотря на достижения в области космонавтики, наука все еще сталкивается с нехваткой ресурсов для реализации своих проектов.

«Ученым и сегодня перепадает очень мало. У нас лежит космический телескоп, ультрафиолетовый, уже много лет. И не находится ракеты, чтобы его запустить», — отметил он.

Космический телескоп так и не был запущен, потому что все ракеты используются для нужд обороны и народного хозяйства. Ученые же остаются в ожидании, когда им удастся провести свои исследования.