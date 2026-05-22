Астроном Смыслов рассказал, что парад планет, затмение и метеорный поток можно будет наблюдать 12 августа

12 августа 2026 года станет особенной датой в астрономическом календаре. В этот день можно будет увидеть парад планет, солнечное затмение и метеорный поток. Об этом сайту «Новости Волгограда» рассказал научный редактор образовательного проекта «Школа астрономии» Владимир Смыслов.

Эксперт пояснил, что парад планет — это не выстраивание в одну линию, а появление нескольких планет на одном участке неба. 12 августа можно будет наблюдать Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Такое явление случается раз в 10–15 лет.

«Для наблюдения лучше выезжать за город, так как городские огни мешают. Планеты очень яркие, и даже Уран можно увидеть невооруженным глазом», — отметил Смыслов.

В 2026 году ожидается семь парадов планет. Финальный состоится 14 ноября, когда Меркурий, Венера, Марс и Юпитер выстроятся на небосводе.